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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında?
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında yüz yüze eğitim sürecinin detayları açıklandı. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Eylül ayının ortasına geldiğimiz günlerde yüz yüze eğitim için meraklı bekleyiş sürüyor. Ayrıca okulların 12 Ekim'de mi başlayacağı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 18:55
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