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Haberler Galeri Son dakika: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında?

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında?

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında yüz yüze eğitim sürecinin detayları açıklandı. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Eylül ayının ortasına geldiğimiz günlerde yüz yüze eğitim için meraklı bekleyiş sürüyor. Ayrıca okulların 12 Ekim'de mi başlayacağı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 18:55
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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında?

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ortalarına yaklaştığımız günlerde okulların açılacağı tarih gündemin ilk sırasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler süreci yakından takip ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE...

31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim 18 Eylül'de sona erecek. Daha önce yapılan açıklamada yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflardan başlamak üzere okulların açılacağını duyurdu.

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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında?

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH...

Okullar ne zaman açılacak sorusuna en net cevap, Bakan Selçuk tarafından geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.

Salgın sürecinin başından bu yana dünyayı izlediklerini ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurguladı.

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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yüz yüze eğitim tarihi belli mi, ayın kaçında?

12 EKİM'DE OKULLAR AÇILACAK İDDİALARI DOĞRU MU?

Bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gittiklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre, 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. "