Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sosyal medyada 31 ile sokağa çıkma yasağı geleceği yönündeki iddialar sürüyor. Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...