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Haberler Galeri Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sosyal medyada 31 ile sokağa çıkma yasağı geleceği yönündeki iddialar sürüyor. Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 20:03
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Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların son durumu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını açıklamayı sürdürüyor. Nisan ve Mayıs aylarında sayılarda yaşanan artış sonrasında bazı kısıtlamalar gelmişti. Vatandaşlar gözlerini İçişleri Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına dikti. Peki, 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

12-13 EYLÜL HAFTA SONU YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

10 Eylül 2020 Perşembe gününe ilişkin koronavirüs vaka sayılarının da açıklanmasının ardından '12-13 Eylül hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

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Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı sorulan Bakan Koca şöyle yanıt verdi:

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Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı.

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Son dakika: 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İllerin tam listesi...

Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."