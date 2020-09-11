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KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?
KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Alan Bilgisi sınavına saatler kaldı. KPSS Alan Bilgisi üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 12 Eylül'de saat 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te, üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sınava saatler kala adaylar oturumların saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 17:25
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