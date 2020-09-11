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Haberler Galeri KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?

KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?

KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Alan Bilgisi sınavına saatler kaldı. KPSS Alan Bilgisi üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 12 Eylül'de saat 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te, üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sınava saatler kala adaylar oturumların saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 17:25
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KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?

KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına saatler kaldı. ÖSYM'nin takvimine göre 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS sınavına başvuru yapan vatandaşlar uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. ÖSYM tarafından KPSS'ye katılacak adaylara 'saat' uyarısı geldi. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte ayrıntılar...

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KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ

KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

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KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

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KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;