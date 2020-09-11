KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak?

KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına saatler kaldı. ÖSYM'nin takvimine göre 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS sınavına başvuru yapan vatandaşlar uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. ÖSYM tarafından KPSS'ye katılacak adaylara 'saat' uyarısı geldi. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte ayrıntılar...