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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1 Mart... Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1 Mart...
8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonalrca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği takvim Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Uzaktan eğitim sürecinde devam eden okulların yüz yüze eğitime başlama tarihi merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında hangi sınıfların okula başlayacağı belli oldu. İşte, okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1 Mart...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 20:30
Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama geldi. Başkan Erdoğan, 1 Mart'ta eğitime start verecek sınıfları açıkladı. Kısa sürede gündem olan konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler ve veliler hangi sınıfların okula başladığını merak ediyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1 Mart...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 8. VE 12. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 1 MART...
15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz..
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.
KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK
Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim dönemi ele alınacak. Toplantıda yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de masaya yatırılacak.
Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin son günü olan 15 Şubat tarihi için plan yaptıklarını açıklamıştı. Okullar ara tatilin de eklenmesi ile 3 haftalık sömestr tatiline geçen hafta girdi. Okulların kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim ile başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim de devam edecek.