Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1 Mart...

8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonalrca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği takvim Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Uzaktan eğitim sürecinde devam eden okulların yüz yüze eğitime başlama tarihi merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında hangi sınıfların okula başlayacağı belli oldu. İşte, okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1 Mart...