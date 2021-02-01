YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Vaka sayısındaki ciddi düşüş ve aşılama çalışmalarının ardından, 'Yasaklar ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı gündemin en önemli başlıklarından birisi hâline geldi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, ciddi bir oranda düşen vaka sayısının akabinde koronavirüs yasakları da gevşetilecek. Muhtemel yeni normalleşme takvimi taslağı da ortaya çıktı. Konuya son noktayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, kendisine yöneltilen 'Yasaklar kalkacak mı?' sorusuna flaş bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.