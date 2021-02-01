01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...

Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının devreye sokulması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Vatandaşlar alınan kararları yakından takip ediyor. İşte, kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 19:53
  • 1
  • 11
Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...

Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Aşılama uygulaması ve alınan tedbirlerin etkisi sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? İŞTE GEÇERLİLİK TARİHİ...

Yasak saatlerinin değiştiğine yönelik henüz açıklama gelmedi. Kabine sonrasında konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 11
Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

  • 4
  • 11
Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Vaka sayısındaki ciddi düşüş ve aşılama çalışmalarının ardından, 'Yasaklar ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı gündemin en önemli başlıklarından birisi hâline geldi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, ciddi bir oranda düşen vaka sayısının akabinde koronavirüs yasakları da gevşetilecek. Muhtemel yeni normalleşme takvimi taslağı da ortaya çıktı. Konuya son noktayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, kendisine yöneltilen 'Yasaklar kalkacak mı?' sorusuna flaş bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • 5
  • 11
Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? İŞTE ADIM ADIM NORMALLEŞME PLANI

Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.