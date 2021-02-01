Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
01 Şubat 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...
Kabine toplantısı son dakika: Kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının devreye sokulması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Vatandaşlar alınan kararları yakından takip ediyor. İşte, kısıtlama saati değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte geçerlilik tarihi...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 19:53