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Haberler Galeri Son dakika: Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi?

Son dakika: Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi?

Son dakika... Okullar kapandı mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler yeni kısıtlamalara çevrildi. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Bu gelişmelerin ardından gözler okullara çevrildi. Okulların yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:08
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Son dakika: Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi?

Son dakika... Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin nasıl devam edeceği merak ediliyor. Kovid-19 vaka sayısında görülen artış sonrası gözler okulların kapanıp kapanmayacağına çevrildi. Bu kapsamda gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi?

OKULLAR KAPANDI MI?

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Buna göre, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

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Son dakika: Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi?

MEB'DEN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİ GÜÇLENDİRECEK YENİ DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), işletmelerde mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı daha fazla öğrencinin beceri eğitimi alabilmesine olanak sağlayan yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, bir usta öğretici bulunan işletmelerde beceri eğitimi alabilen öğrenci sayısı 12'den 40'a yükseltildi.

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Son dakika: Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi?

Bakanlık, geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin lise diploması alabilmeleri ile ilgili yapılan iyileştirme sonunda mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı yüzde 62 arttı.

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Son dakika: Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi?

MEB, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitim kapasitesini artırmak için yeni bir düzenleme daha yaptı. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 135. maddesinde mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimleri için 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletmenin en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirme zorunluluğu bulunuyordu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "12" ibaresi "40" olarak değiştirildi. Böylece bir usta öğretici bulunan işletmelerde 40 öğrenci beceri eğitimi alabilecek.