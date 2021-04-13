Son dakika: Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi?

MEB, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitim kapasitesini artırmak için yeni bir düzenleme daha yaptı. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 135. maddesinde mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimleri için 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletmenin en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirme zorunluluğu bulunuyordu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "12" ibaresi "40" olarak değiştirildi. Böylece bir usta öğretici bulunan işletmelerde 40 öğrenci beceri eğitimi alabilecek.