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Son dakika: Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi?
Son dakika... Okullar kapandı mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler yeni kısıtlamalara çevrildi. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Bu gelişmelerin ardından gözler okullara çevrildi. Okulların yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? 14 Nisan okullar tatil mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 18:35Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:08