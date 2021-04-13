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Son dakika: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...
Hangi illere seyahat yasağı geldi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Saat 15:30'da başlayan toplantının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Gündemin ilk sırasında seyahat yasağı yer alıyor. Vatandaşlar hangi illere seyehat yasağı geldiğini merak ediyor. İşte, hangi illere seyahat yasağı geldi? Seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 18:57
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