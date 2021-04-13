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Haberler Galeri Son dakika: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

Son dakika: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

Hangi illere seyahat yasağı geldi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Saat 15:30'da başlayan toplantının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Gündemin ilk sırasında seyahat yasağı yer alıyor. Vatandaşlar hangi illere seyehat yasağı geldiğini merak ediyor. İşte, hangi illere seyahat yasağı geldi? Seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 18:57
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Son dakika: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

Hangi illere seyahat yasağı geldi? Seyahat yasağı gelen iller hangileri? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 13 Nisan'da toplanan Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan, toplantıdan çıkan kararları canlı yayında açıklayacak. Sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, hangi illere seyahat yasağı geldi? Seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

"Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir."

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Son dakika: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT ŞU AN SERBEST Mİ?

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Son dakika: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

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Son dakika: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde özel araçla şehirler arası seyahat yapabilmek için EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak mecburi.