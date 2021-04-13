Son dakika: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte yasak olan illerin listesi...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT ŞU AN SERBEST Mİ?

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.