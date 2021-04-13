HaberlerGaleriKabine toplantısı son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Kabine toplantısı son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?
65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bütün hafta beklenen Kabine toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?