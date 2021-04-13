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Kabine toplantısı son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?

65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bütün hafta beklenen Kabine toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Giriş Tarihi: 13.04.2021 18:25
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Kabine toplantısı son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Artan vaka sayıları sonrasında Bilim Kurulu tavsiye kararını iletti. Açıklamanın ardından yeni tedbirler belli olacak. İşte, hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?

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Kabine toplantısı son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.

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Kabine toplantısı son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?

BİLİM KURULU YÜZ YÜZE TOPLANDI, KABİNE TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER GÖNDERDİ

Koronavirüs vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

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Kabine toplantısı son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?

"GENEL BİR DİNLENDİRME"

"Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.

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Kabine toplantısı son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Buradan Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir. Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.