ORTA, YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK MI? İLKOKUL, ORTAOKUL...

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır."

Eğitim öğretim takvimi ile ilgili detayları MEB'den yapılacak olan yazılı açıklama ile netleşmesi bekleniyor.