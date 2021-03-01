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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Okullar hangi illerde açılacak? Orta, yüksek riskli illerde okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul... Son dakika: Okullar hangi illerde açılacak? Orta, yüksek riskli illerde okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul...
Okullar hangi illerde açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Başkan Erdoğan, risk durumuna göre okulların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Düşük ve orta riskli illerde açılacak okulların listesi merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler hangi illerde okulların açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, okullar hangi illerde açılacak? Orta, yüksek riskli illerde okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 21:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 21:11
Okullar hangi illerde açılacak? Orta, yüksek riskli illerde okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında hangi illerde okulların açılacağı belli oldu. Başkan Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır." ifadelerini kullandı. Veliler ve öğrenciler okulların açılma tarihini araştırmaya başladı. İşte, okullar hangi illerde açılacak? Orta, yüksek riskli illerde okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul...
GALERİ DEVAM EDİYOR ORTA, YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK MI? İLKOKUL, ORTAOKUL...
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır."
Eğitim öğretim takvimi ile ilgili detayları MEB'den yapılacak olan yazılı açıklama ile netleşmesi bekleniyor.
RESTORAN VE KAFELER
Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı.
DÜĞÜN VE NİKAHLAR
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.