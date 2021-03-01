Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ? HANGİ İLLER YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.