01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında normalleşmeye geçecek iller belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, risk haritasında düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olan illerin durumlarına bakılarak karar verilecek. Hafta sonu yasağı, okullar, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 21:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 21:55
  • 1
  • 12
Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftasonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde kaldırılıyor. Yüksek riskli illerde bir müddet daha devam edecek. Kırmızı ve turuncu ile işaretli iller dışında restoranlar ve halı sahalar açılabiliyor. Kafe, restoran ve halı sahaların açılmasına yönelik karar risk düzeyine göre belirlenecek. İşte, Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ? HANGİ İLLER YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.

  • 3
  • 12
Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

MAVİ: EN DÜŞÜK RİSK!

Düşük riskli iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

  • 4
  • 12
Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

SARI: ORTA DÜZEYDE RİSK!

Orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

  • 5
  • 12
Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...

TURUNCU: YÜKSEK RİSK!

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ