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Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...
Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında normalleşmeye geçecek iller belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, risk haritasında düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olan illerin durumlarına bakılarak karar verilecek. Hafta sonu yasağı, okullar, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 21:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 21:55
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