Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?

Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8. ve 12. sınıfların okula ne zaman başlayacağı hakkında MEB son dakika duyrusu yayımladı. Yapılan açıklamanın ardından okulların açılacağı tarih merak edilmeye başlandı. Veliler ve öğrenciler yapılan her açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...