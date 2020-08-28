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Haberler Galeri Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?

Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?

Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi açıkladı. Milyonlarca öğrenci 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile ders başı yapacak. MEB tarafından yapılan duyurunun ardından veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. 21 Eylül'den 3 hafta sonra okulların kademeli olarak açılması planlanıyor. Peki, Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 16:24
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Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?

Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8. ve 12. sınıfların okula ne zaman başlayacağı hakkında MEB son dakika duyrusu yayımladı. Yapılan açıklamanın ardından okulların açılacağı tarih merak edilmeye başlandı. Veliler ve öğrenciler yapılan her açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?

Son dakika haberine göre, yüz yüze eğitim 12 ve 8'inci sınıflar için 21 Eylül'de başlayacağı duyurulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ilgili haberi yalanladı. Henüz takvimin netleşmediğini duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU" şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır.

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Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?

MEB 2020 – 2021 TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

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Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?

BAKAN SELÇUK TARİH VERMİŞTİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından "2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak." açıklamasını yapmıştı.

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Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.