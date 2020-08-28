ANA SAYFA
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi açıkladı. Milyonlarca öğrenci 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile ders başı yapacak. MEB tarafından yapılan duyurunun ardından veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. 21 Eylül'den 3 hafta sonra okulların kademeli olarak açılması planlanıyor. Peki, Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 16:24
- 1
- 10
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
- 2
- 10
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
- 3
- 10
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
- 4
- 10
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?
- 5
- 10
Son dakika: Okullar 8. ve 12. sınıflara mı açılacak? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek?