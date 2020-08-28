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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir?
PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olma hayali kuranlar, Polis Meslek Yüksek Okulu taban puanlarını araştırmaya başladı. TYT alanında puanı esas alan PMYO için 150 baraj puanı olarak açıklandı. Tercih yapan 2500 kişi, 2 yıllık eğitimin ardından göreve başlayabilecek. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:02
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