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Haberler Galeri PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olma hayali kuranlar, Polis Meslek Yüksek Okulu taban puanlarını araştırmaya başladı. TYT alanında puanı esas alan PMYO için 150 baraj puanı olarak açıklandı. Tercih yapan 2500 kişi, 2 yıllık eğitimin ardından göreve başlayabilecek. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:02
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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Sorularının cevapları için araştırmalar hız kazandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO TYT baraj puanı 150 olarak belirlendi. Polis olmak için sabırsızlanan adaylar, başvuru kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Polis olmak için belirlenen şartları yerine getirenler Polis Meslek Yüksek Okulu için giriş hakkı kazanabilecek. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir?

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek. Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir?

PMYO TABAN PUANLARI

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir?

2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.