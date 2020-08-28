PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Sorularının cevapları için araştırmalar hız kazandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO TYT baraj puanı 150 olarak belirlendi. Polis olmak için sabırsızlanan adaylar, başvuru kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Polis olmak için belirlenen şartları yerine getirenler Polis Meslek Yüksek Okulu için giriş hakkı kazanabilecek. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban, tavan puanı kaç? Polislik için aranan şartlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...