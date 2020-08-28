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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM'den DGS duyurusu! DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu?

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? DGS sonuçları ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyordu. Dikey Geçiş Sınavı başvuruları yapan binlerce aday 9 Ağustos'ta sınav girdiler. İki alandan sorumlu tutulan adaylar sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulandı. ÖSYM resmi internet sitesinden son dakika olarak yayımlanacak yerleştirme sonuçları adaylara belge olarak gönderilmeyecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 15:58
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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM'den DGS duyurusu! DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu?

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav bu sene 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarihe yer verildi ve Eylül ayı işaret edildi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM'den DGS duyurusu! DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 9 Eylül'de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM'den DGS duyurusu! DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu?

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları)
yazılı olacaktır.

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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM'den DGS duyurusu! DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu?

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM'den DGS duyurusu! DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu?

DGS İÇİN AÇIKLAMA YAYINLANDI

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinizi YÖKSİS'den kontrol etmeniz ve değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilginizi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden seçerek onaylamanız gerekmektedir" dedi.