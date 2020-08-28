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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM'den DGS duyurusu! DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu?
DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? DGS sonuçları ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyordu. Dikey Geçiş Sınavı başvuruları yapan binlerce aday 9 Ağustos'ta sınav girdiler. İki alandan sorumlu tutulan adaylar sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulandı. ÖSYM resmi internet sitesinden son dakika olarak yayımlanacak yerleştirme sonuçları adaylara belge olarak gönderilmeyecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 15:52Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 15:58