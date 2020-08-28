DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav bu sene 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarihe yer verildi ve Eylül ayı işaret edildi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? DGS 2020 tercih tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...