07 Eylül 2021, Salı
Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?
Son dakika... Öğretmen eğitim ödeneği yattı mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler eğitim öğretim ödeneğine çevrildi. Kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneğinin hangi tarihte yatacağını merak eden öğretmenler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri açıkladı. Peki, öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.09.2021 10:43
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