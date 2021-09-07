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Haberler Galeri Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?

Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?

Son dakika... Öğretmen eğitim ödeneği yattı mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler eğitim öğretim ödeneğine çevrildi. Kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneğinin hangi tarihte yatacağını merak eden öğretmenler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri açıkladı. Peki, öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 10:43
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Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?

Öğretmenlerin eğitim ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl eğitime hazırlık kapsamında öğretmenlere verilen kırtasiye parasının bu yılki miktarı 1.250 TL olarak belirlendi. Yeni dönemin başlamsıyla birlikte, eğitim ödeneğinin yatıp yatmadığı da araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak? İşte merak edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?

2021 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmenlerin 2021 yılı 1.250 TL tutarındaki eğitim ödeneği 2 Eylül'den itibaren ödenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirilmişti.

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Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılıyor. Bu kapsamda, 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarıldı. 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.

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Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?

ÖĞRETMENLER RAHAT NEFES ALACAK

2021-2022 eğitim öğretim yılı için öğretmenlerin hesaplarına eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı ödeneği) yatacak. Yeni yıl hazırlıkları için malzeme temin etmeye başlayan öğretmenler devlet tarafından sağlanan bu destek ile rahat bir nefes alıyor.

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Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, memurlara 2 yıl için verilecek maaş zammıın ardından gözler eğitim ödeneğine çevrildi. Söz konusu zam, eğitim öğretim ödeneğini de etkiliyor.