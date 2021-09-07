Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?

Öğretmenlerin eğitim ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl eğitime hazırlık kapsamında öğretmenlere verilen kırtasiye parasının bu yılki miktarı 1.250 TL olarak belirlendi. Yeni dönemin başlamsıyla birlikte, eğitim ödeneğinin yatıp yatmadığı da araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak? İşte merak edilen her şey...