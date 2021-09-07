Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için burs ve kredi ödemeleri yapılıyor. Burs ve krediden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru yaparak sonuçları beklemeye başlayacak. Yurt başvuruların ardından burs ve kredi için heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...