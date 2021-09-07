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Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
Son dakika... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 yılı KYK yurt başvurularının başlamasının ardından gözler burs ve öğrenim kredisine çevrildi. İnternet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte başvuruları alınan burs ve kredi için öğrenciler bekleyiş içinde. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...