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Haberler Galeri Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

Son dakika... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 yılı KYK yurt başvurularının başlamasının ardından gözler burs ve öğrenim kredisine çevrildi. İnternet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte başvuruları alınan burs ve kredi için öğrenciler bekleyiş içinde. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:06
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Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için burs ve kredi ödemeleri yapılıyor. Burs ve krediden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru yaparak sonuçları beklemeye başlayacak. Yurt başvuruların ardından burs ve kredi için heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvuru sürecinin hangi tarihlerde olacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

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Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.