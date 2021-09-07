7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Devlet Su İşleri'ne yapılacak 2021 yılı daimi işçi alımı kura çekimi gerçeleştirildi. Dün yapılan kura çekiminin ardından gözler sonuçlara çevrildi. 2.005 işçi alımı için başvuru yapan adaylar, büyük bir merakla kura sonuçlarını bekliyor. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ 2.005 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.09.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 09:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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