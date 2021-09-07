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Haberler Galeri 7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?

7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Devlet Su İşleri'ne yapılacak 2021 yılı daimi işçi alımı kura çekimi gerçeleştirildi. Dün yapılan kura çekiminin ardından gözler sonuçlara çevrildi. 2.005 işçi alımı için başvuru yapan adaylar, büyük bir merakla kura sonuçlarını bekliyor. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ 2.005 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 09:01
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7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?

İŞKUR DSİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR aracılığıyla Devlet Su İşleri'ne yapılacak 2.005 işçi alımı için kura çekimi 6 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirildi. Birçok kadroya yapılacak işçi alımı için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, DSİ'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ 2.005 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 yılına ilişkin DSİ kura çekimi işlemleri 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Ancak kura sonuçları henüz duyurulmadı. Kura sonuçları, Bölge Müdürlüklerinin internet adresleri üzerinen duyurulacak. Başvuru yaptığınız Bölge Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

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7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

İşçi alımı süreci, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav olarak yapılacak. Bu adaylar kura sonucuna göre belirlenecek. Sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

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7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?

4 AY DENEME SÜRESİ

İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.

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7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Yayımlanan duyuruya göre kadro dağılımı şu şekilde:

Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi.