Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle salgınının ardından normalleşme için adımların atıldığı Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Bilindiği üzere, ilk etapte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Daha sonra 20 yaş altı grup içinde kısıtlama getirildi. Normalleşme sürecinde bu kısıtlamaların biteceği tarih araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 11:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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