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Haberler Galeri Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle salgınının ardından normalleşme için adımların atıldığı Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Bilindiği üzere, ilk etapte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Daha sonra 20 yaş altı grup içinde kısıtlama getirildi. Normalleşme sürecinde bu kısıtlamaların biteceği tarih araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 11:58
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Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlık gösteren 20 yaş altı ve 65 yaş üstü gruplar için uygulanan kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Normalleşme sürecinde bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalar sürerken, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar için yasağın bayramdan sonra bitip bitmeyeceği araştırılıyor. Peki, normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs verilerinde olumlu durumun devam etmesi haziran ayında 65 yaş ve üzeri grubun sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.

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Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor.

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Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale, Kırklareli, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.