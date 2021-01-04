Son dakika... Normalleşme süreci ne zaman başlayacak? Milyonlarca vatandaş yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak dilenlerden biri de normalleşme sürecinin başlayacağı tarih oldu. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...