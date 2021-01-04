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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Normalleşme ne zaman başlayacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika: Normalleşme ne zaman başlayacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika... Hafta sonu yasakları kalktı mı? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulurken, bazı mekanlara ise saat sınırlaması getirilmişti. Öte yandan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlaştırılmıştı. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 04.01.2021 16:46
Son dakika... Normalleşme süreci ne zaman başlayacak? Milyonlarca vatandaş yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak dilenlerden biri de normalleşme sürecinin başlayacağı tarih oldu. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Normalleşme süreci ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?
Hafta içi saat 21.00'de, hafta sonu ise kesintisiz gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamalar devam edecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasaklarının hangi tarihte biteceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısında söz konusu kısıtlama hakkında yeni bir karar alındığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Şu anda kafeler, kıraathaneler ve lokantalar gibi kısıtlamaya dahil olan mekanların hangi tarihte normale döneceği açıklanmadı. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.