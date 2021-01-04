Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren mekanların yeniden açılacağı iddiası gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararları bekliyor. Hal böyle olunca, restoran, kafeler, lokantalar ve kahvehanelerin .açılacağı tarih gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?