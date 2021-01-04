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Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?

Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?

Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Kısıtlamaların etki etmesi sonrasında vaka sayılarında yaşanan düşüş umutları arttırıyor. Hal böyle olunca paket servisi ve gel al olarak hizmet veren kafe ve lokantaların açılma tarihi araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?

Giriş Tarihi: 04.01.2021 16:04
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Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?

Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren mekanların yeniden açılacağı iddiası gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararları bekliyor. Hal böyle olunca, restoran, kafeler, lokantalar ve kahvehanelerin .açılacağı tarih gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.

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Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?

Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.

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Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?

Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

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Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;