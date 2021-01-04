HaberlerGaleriSon dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Kısıtlamaların etki etmesi sonrasında vaka sayılarında yaşanan düşüş umutları arttırıyor. Hal böyle olunca paket servisi ve gel al olarak hizmet veren kafe ve lokantaların açılma tarihi araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Giriş Tarihi: 04.01.2021 16:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
14
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
2
14
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
3
14
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
4
14
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
5
14
Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-16 Ocak'ta yeniden açılacak mı?