Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...

NİKAHLAR KAÇ KİŞİLİK OLACAK? SALON KAPASİTESİ...

Hemen şunu belirtelim ki, nikah salonları kapasitesi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından detayları açıklayacak. Bu kapsamda nilkah salonları ile ilgili yeni kararların da açıklanması bekleniyor.