31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...

Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...

Son dakika... Nikahlar kaç kişilik olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan son karara göre nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemleri gerçekleştiriliyor. Yeni normalleşme ile nikah merasimi yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında nikah salonu kapasitesi yer aldı. Peki, nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme ile nikahlar nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 18:31 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 18:31
  • 1
  • 11
Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...

Son dakika... Nikahlar kaç kişilik olacak? İl bazında alınan tedbirler kapsamında kapasite sınırı ile düğün ve nikah merasimi yapılıyordu. Son genelge ile nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemleri gerçekleştirilebileceği bildirilmişti. Yeni normalleşme sürecine geçiş için geri sayım başlarken, gözler nikah salonları kapasitesine çevrildi. Peki, nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme ile nikahlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...

NİKAHLAR KAÇ KİŞİLİK OLACAK? SALON KAPASİTESİ...

Hemen şunu belirtelim ki, nikah salonları kapasitesi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından detayları açıklayacak. Bu kapsamda nilkah salonları ile ilgili yeni kararların da açıklanması bekleniyor.

  • 3
  • 11
Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...

DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ PROJEYLE KAPILARINI DAVETLİLERE GÜVENLE AÇMAK İSTİYOR

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle kapalı olan düğün salonları 'Güvenli Düğün Projesi' ile 1 Haziran'da kapılarını davetlilere güvenle açmak istiyor.

  • 4
  • 11
Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde düğün sektörü de olumsuz etkilendi. Bir dizi tedbirle açılan salonlar, vaka sayılarının artmasıyla yeniden kapandı.

  • 5
  • 11
Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...

17 Mayıs 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede, 'Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilecektir' ibaresi yer aldı.