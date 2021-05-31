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Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...
Son dakika... Nikahlar kaç kişilik olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan son karara göre nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemleri gerçekleştiriliyor. Yeni normalleşme ile nikah merasimi yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında nikah salonu kapasitesi yer aldı. Peki, nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme ile nikahlar nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 18:31Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 18:31