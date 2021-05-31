Son dakika: Düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni normalleşme sürecine çevrilecek. En çok merak edilenlerden biri de düğünler oldu. Düğün yapacak çiftlerin yakından takip ettiği normalleşme süreci ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 18:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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