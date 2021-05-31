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Haberler Galeri Son dakika: Düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak?

Son dakika: Düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni normalleşme sürecine çevrilecek. En çok merak edilenlerden biri de düğünler oldu. Düğün yapacak çiftlerin yakından takip ettiği normalleşme süreci ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 18:02
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Son dakika: Düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak?

Düğün salonları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düğün yapacak çiftlerin yakından takip ettiği düğün salonları açılış tarihinin bugün açıklanması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan b aşkanlığında bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından detaylar belli olacak. Peki, düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak?

1 HAZİRAN'DA DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı ve kaç kişi kapasiteli olacağı henüz belli olmadı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düğün salonları ile ilgili yeni kararları açıklayacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak?

DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ '1 HAZİRAN'DAN UMUTLU

Aydın'da düğün salonu işletmecileri 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşme dönemi için 'tam açılma' beklentisi ile kolları sıvadı. Tadilat işlemlerinin yanı sıra masa ve sandalyeleri silerek hazırlıklarını sürdüren işletmeciler pistlerin yeniden dolacağı günleri dört gözle bekliyor.

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Son dakika: Düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu yana 45 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken, bir yandan da alınan kısıtlama kararları ile salgının önüne geçilmeye çalışılıyor. Pandemi döneminin en çok etkilenen meslek gruplarından biri de düğün salonları ve çalışanları olurken, herkes 1 Haziran'a kitlendi.

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Son dakika: Düğün salonları açılacak mı? Normalleşme ile düğünler nasıl olacak? Kaç kişi kapasiteli olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran itibari ile normalleşme dönemine girileceği yönündeki açıklamaları düğün salonu işletmecilerini ümitlendirirken, salonlarda hummalı çalışmalar başladı. Masa ve sandalyeler silinerek 1 Haziran'a hazırlanırken, müzisyenler de son hazırlıklarını yaptı.