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Haberler Galeri Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Kabine Toplantısı halı saha kararı...

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Kabine Toplantısı halı saha kararı...

Halı sahalar açıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar heyecanla bekleniyor. 1 Haziran'da kademeli normalleşmenin sonuna gelinmesi nedeniyle kapalı mekanlar için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Uzun süredir hizmet veremeyen halı sahalar için alınacak karar bekleniyor. Başkan Erdoğan canlı yayında alınacak kararı duyuracak. İşte, Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Kabine Toplantısı halı saha kararı...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 18:28
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Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Kabine Toplantısı halı saha kararı...

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını neticesinde kapalı tutulan mekanların durumu merak ediliyor. Bu grup içerisinde yer alan Halı sahalar hakkında alınacak karar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine sonrasında alınacak kararlar kısa süre içinde belli olacak. İşte, halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Kabine Toplantısı halı saha kararı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Kabine Toplantısı halı saha kararı...

HALI SAHALAR AÇILACAK MI?

Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Kabine Toplantısı halı saha kararı...

Bu açıklama sonrası halı sahalar, düşük ve orta riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebildiler.

Ancak vaka sayılarının artması nedeni yeniden kapatılan halı sahaların 1 Haziran'da açılıp açılmayacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Halı sahalar ile ilgili yeni bir karar açıklanması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

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Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Kabine Toplantısı halı saha kararı...

BAKANLAR KURULU KARAR VERECEK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

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Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Kabine Toplantısı halı saha kararı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.