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Haberler Galeri Son dakika: Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? Sosyal medya...

Son dakika: Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? Sosyal medya...

Son dakika... Netflix, Twitter, Youtube, Instagram kapanıyor mu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix, niçin şu, bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için." ifadesini kullanan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından nasıl bir düzenleme geleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 11:54
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Son dakika: Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? Sosyal medya...

Son dakika... Netflix yasaklanacak mı? Instagram, YouTube kapanıyor mu? soruları son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 138. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda sosyal medya düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada nasıl bir düzenleme yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu?

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Son dakika: Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? Sosyal medya...

NETFLIX, INSTAGRAM , TWITTER KAPANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Sosyal medyadan Bakan Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırılara değinen Erdoğan, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." dedi. Sosyal medya terörüne dikkat çeken Erdoğan, "Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? Sosyal medya...

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Berat Bey, evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajı ile kamuoyuyla paylaştı. Bu mesajın altına 10 binlerce kişi tebriklerini ve iyi dileklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa, bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti, insanlıktan dahi nasibini almamış kalbi kararmış bazı alçaklar, içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı.

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Son dakika: Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? Sosyal medya...

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız hemen harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye ve işlem yapmaya başladı. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfel-i safilinlerin her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız."

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Son dakika: Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? Sosyal medya...

"BİZ AHLAKI YÜCE, MEDENİYET DEĞERLERİ YÜCE BİR MİLLETİN TORUNLARIYIZ"

Benzer saldırıları farklı vesilelerle daha önce de yaşadıklarını anımsatan Erdoğan, son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü olduğuna dikkati çekti.