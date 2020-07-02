Son dakika: Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? Sosyal medya...

Son dakika... Netflix, Twitter, Youtube, Instagram kapanıyor mu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix, niçin şu, bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için." ifadesini kullanan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından nasıl bir düzenleme geleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Netflix yasaklanacak mı? Türkiye'de Twitter, YouTube, Instagram kapanıyor mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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