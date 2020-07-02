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MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenne LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevapları görüntüleyen öğrenciler sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:48Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:58