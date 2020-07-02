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MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenne LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevapları görüntüleyen öğrenciler sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:58
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MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sonuçları öğrenerek tercih yapacak olan öğrenciler ve velileri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2020 MEB LGS takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Haziran'da gerçekleştirilen 2020 LGS sınavının sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

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MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih takvimi henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacak LGS tercih kılavuzu ile detaylar belli olacak. Son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2020!

2020 LGS sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklarak 2020 LGS sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SÖZEL)

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SAYISAL)

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MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.