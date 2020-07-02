MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sonuçları öğrenerek tercih yapacak olan öğrenciler ve velileri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2020 MEB LGS takvimi...