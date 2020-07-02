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Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman? 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk defa okula başlayacak ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Çocuğum hangi okula gidecek, sorusuna yanıt arayan veliler, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Veliler, e-Okul sistemi üzerinden çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu öğrenebilecekler. Peki, 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 13:16
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Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

Çocuğum hangi okula gidecek? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ilk defa okula başlayacak anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için kayıt yaptırılması gereken okulların belirlenip belirlenmediği merak ediliyor. Kayıt yaptırılacak öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Peki, 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? KAYITLAR NE ZAMAN?

İlk defa öğrenim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak kayıt yaptıracak okullar henüz belirlenmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

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Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

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Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim döneminin eylül ayında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvim açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.