Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman? 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk defa okula başlayacak ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Çocuğum hangi okula gidecek, sorusuna yanıt arayan veliler, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Veliler, e-Okul sistemi üzerinden çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu öğrenebilecekler. Peki, 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...