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Haberler Galeri Son dakika: Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak?

Son dakika: Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak?

Netflix kapanıyor mu? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformu olan Netflix için önemli bir iddia ortaya atıldı. Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiası sosyal medya üzerinden en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Netflix Türkiye hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında birçok kişi Netflix'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceğini merak etmeye başladı. Ünlü isimlerde konu hakkında yorumlarını yapıyor. Peki, Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak? Merak edilen detaylar habeimizde...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 15:53
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Son dakika: Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak?

Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix Türkiye'den çekilecek iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oluyor. Dünyanın en fazla kullanılan dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix hakkında ortaya atılan iddianın detayları merak ediliyor. Peki, Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak? İşte detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak?

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI KAPATILIYOR MU?

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve AK Parti'de çalışmalar sürüyor. "Gerçek kimliğin belirlenebilir olduğu, hukuki sorumluluğunun farkında olan kullanıcı" temel ilkesiyle yürütülen çalışmaların kısa bir süre içinde sonuçlandırılması bekleniyor.

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Son dakika: Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak?

İletişim Başkanlığı da geçtiğimiz günlerde Fransa'daki sosyal medya kullanımı ile ilgili bir çalışma yaptı. "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair Fransa'daki uygulama örnekleri" başlıklı çalışmada, bu ayın başında yürürlüğe giren yasa ele alındı.

Çalışmada, şu değerlendirmeler yapıldı:

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Son dakika: Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak?

ENGELLEME YETKİSİ

Kasım 2015'te Fransa İçişleri Bakanlığı'na "terör eylemlerin yücelten web sitelerinin çevrimiçi olarak kesintiye uğramasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri alarak sosyal medya ve web sitelerine erişimi engelleme" yetkisi verilmiştir.

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Son dakika: Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak?

NEFRET SUÇU VE TERÖR

Fransa Ulusal Meclisi, "İnternette Nefreti Önleme Yasası"nı 13 Mayıs 2020'de kabul etmiş ve yasa 1 Temmuz'da yürürlüğe girmiştir. Yasa zararlı içeriklerin kullanıcılar tarafından tespit edilmesinin ardından 24 saat içerisinde silinmesini; terör ve çocuk istismarı gibi içeriklerin ise tespit edildikten sonra 1 saat içerisinde kaldırılmasını; yasalara uymayan bireylere 250 bin, tüzel kişilere ise 1.2 milyon avroya kadar para cezası verilmesini öngörmektedir. Yeni yasa dijital platformlarda küfür, ırkçılık, nefret suçu, terör ve çocuk istismarı, din, dil ve cinsiyet odaklı hakaretleri zararlı içerik olarak belirledi.