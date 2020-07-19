Son dakika: Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak?

Netflix kapanıyor mu? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformu olan Netflix için önemli bir iddia ortaya atıldı. Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiası sosyal medya üzerinden en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Netflix Türkiye hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında birçok kişi Netflix'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceğini merak etmeye başladı. Ünlü isimlerde konu hakkında yorumlarını yapıyor. Peki, Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Ne zaman kapanacak? Merak edilen detaylar habeimizde...