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Gözler MEB'e çevrildi! AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?
AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? MEB tarafından 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak açık lise sınavları öncesi adaylar çalışmalarına hız kazandırdı. Sınav çalışmalarına devam eden öğrenciler, sınava giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 00:01 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 00:06
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