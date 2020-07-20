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Haberler Galeri Gözler MEB'e çevrildi! AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

Gözler MEB'e çevrildi! AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? MEB tarafından 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak açık lise sınavları öncesi adaylar çalışmalarına hız kazandırdı. Sınav çalışmalarına devam eden öğrenciler, sınava giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 00:01 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 00:06
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Gözler MEB'e çevrildi! AÖL sınav yerleri giriş belgesi ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25-26 Temmuz tarihinde MEB tarafından uygulanacak açık lise sınavları için araştırmalar hız kazandı. Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem sınavları için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki, AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler MEB'e çevrildi! AÖL sınav yerleri giriş belgesi ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL NE ZAMAN?

Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanacak.

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Gözler MEB'e çevrildi! AÖL sınav yerleri giriş belgesi ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav yerleri sorgulanmaya başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları MEB tarafından25-26 Temmuz'da yapılacak. Sınav yerleri henüz belli olmadı.

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Gözler MEB'e çevrildi! AÖL sınav yerleri giriş belgesi ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır"

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Gözler MEB'e çevrildi! AÖL sınav yerleri giriş belgesi ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÇIK LİSE SINAVLARINA GİRERKEN HANGİ BELGELER İSTENİR?

Adaylar sınavlara Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) ile girmelidir. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli kimlik kartı (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü adaylar kendi kurşun kalem ve silgileri ile sınava girecektir.