AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25-26 Temmuz tarihinde MEB tarafından uygulanacak açık lise sınavları için araştırmalar hız kazandı. Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem sınavları için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki, AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) ne zaman açıklanıyor? 2020 AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...