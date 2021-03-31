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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Müjdeyi Bakan Mustafa Varank vermişti! Burundan sprey aşıyla ilgili önemli gelişme Son dakika | Müjdeyi Bakan Mustafa Varank vermişti! Burundan sprey aşıyla ilgili önemli gelişme Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün "Yıl içinde kullanıma sunulması" planlanıyor" diyerek müjdesini verdiği yerli "intranazal", yani burundan sprey şeklinde tasarlanan koronavirüs aşısı hakkında flaş bir açıklama geldi. Aşıyı geliştiren Nanografi AŞ aşının yılda 250 milyon doz üretilebileceği ve aynı zamanda mutant virüslere karşı da hızla modifiye edilebileceği vurgulandı. Giriş Tarihi: 31.03.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 13:54 Nanografi'nin geliştirdiği aşının Wuhan suşuna ek olarak İngiliz varyantında da etkili olduğu Halk Sağlığı genel müdürlüğünde tespit edildi. 10 yıl önce, başka bir proje için geliştirilen yapay akciğer modeli ve azot tankında dondurularak bekletilen akciğere özel bağışıklık hücrelerinin "uyandırılarak" Kovid aşısı araştırmasında kullanılmasıyla geliştirilen aşının ilk insan denemeleri Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılacak. GALERİ DEVAM EDİYOR DÜNYADA İLK OLACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Faz 1 insan denemelerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde başlatılacağını duyurduğu ve "Sonuçlar başarılı olursa dünyada ilk olacak" dediği burundan sprey şeklinde uygulanacak yerli aşının ilk numune üretimleri, Mart ayında başladı. Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteği ile geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana devam eden aşı çalışmasında, hayvan deneyleri başarıyla sonuçlandı ve aşının önümüzdeki günlerde ilk kez gönüllüler üzerinde denenmeye başlanacağı vurgulandı.
YILDA 250 MİLYON DOZ AŞI ÜRETİLEBİLECEK
Aşıyı geliştiren biyoteknoloji ve nanoteknoloji firması Nanografi AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, çalışmalardan istenen başarı elde edilirse mevcut kapasiteyle yılda 250 milyon doz aşı üretilebileceğine işaret edilirken, burundan uygulanacak aşının bilinen inaktif ve mRNA modeli aşılardan farklı olarak, protein temelli bir aşı olarak tasarlandığı belirtildi. Açıklamada, "Virüsün insanları enfekte eden nazal yolda virüs ile mücadele edildiği için, aşının daha etkin ve hızlı bir immünite (bağışıklık) oluşturması bekleniyor. Hayvan deneyleri 'İyi Laboratuvar Uygulamaları' akreditasyonununa sahip GLP laboratuvarında başarıyla tamamlandı. Aşının ruhsatlandırma çalışmasının ise Ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor" denildi.
KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNDEN DOĞAN BAŞARI HİKAYESİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın çok yakından takip ettiği aşıyı geliştiren ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi'nden bilim insanları, başarılı olursa dünyada ilk olacak "sprey Kovid aşısıyla" ilgili tüm detayları Temmuz ayında ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatmıştı. Sanayi Bakanlığı'nın, Kovid 19 salgınının Çin'de ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de aşı geliştirmek için özel sektör ve üniversitelere çağrı yapması ve Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle, Kovid aşısı geliştirmek üzere bir bilim ordusu kuran Nanografi A.Ş.'nin aşı ekibi, 10 yıl önce, başka bir proje için geliştirilen yapay akciğer modeli ile azot tankında dondurularak bekletilen akciğere özel bağışıklık hücrelerini "uyandırarak", bu aşıda hızla yol kat etmeyi başardı. İnsan çalışmalarından da istenen başarı sağlanırsa aynı zamanda dünyada ilk kez, bir aşı ek içeriği (adjuvan) sayesinde "belirli bir süreliğine de olsa" tedaviyi destekleyici özellikte olacak. Kamu ve özel sektör, üniversite işbirliği ile Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden kimya, genetik, biyokimya ve tıp alanlarında her biri önemli çalışmalara imza atmış akademisyenlerden oluşan 40 kişilik ekip, Kovid'e çare olacak aşıyı geliştirmek için gece gündüz çalıştı, hayvan ve bağışıklık hücresi deneylerini tamamladı ve ilk insan denemeleri için gün sayıyor."