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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi belli oldu mu? Ne zaman aşı olacağım? İşte son açıklamalar 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi belli oldu mu? Ne zaman aşı olacağım? İşte son açıklamalar 50 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılama sürecinin tamamlanmasının ardından risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı. Aşılama sürecinin hızlandırılması ile birlikte gözler 50 yaş üstüne çevrildi. Bu yaş grubundaki vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi belli oldu mu? Ne zaman aşı olacağım? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 31.03.2021 15:40
50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 60-65 yaş arası aşılama sürecinin başlamasının ardından gözler diğer yaş gruplarına çevrildi. Hangi yaş grubunun ne zaman aşı olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden aşılama takviminin araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi belli oldu mu? Ne zaman aşı olacağım? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 50 yaş üstü ve diğer yaş gruplarının hangi tarihlerde aşılanacağı henüz belli olmadı. 60-65 yaş arası ve risk grubunda yer alanların aşılama sürecinin tamamlanmasının ardından diğer yaş grupları için aşı takviminin açıklanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
60 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir aşamaya geçildiğini, 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşlerinin sisteme tanımlandığını duyurdu. Bu grupta yer alan vatandaşlar randevu alarak aşılarını olabilecek.
BAZI RİSK GRUPLARI DA PROGRAMA DAHİL EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Koca,
"Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." bilgisini paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımına göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.
Koca'nın açıklamalarının ardından, randevu sistemi bu risk grubundakiler aşılarını belirlenen sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek.