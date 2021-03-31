50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi belli oldu mu? Ne zaman aşı olacağım? İşte son açıklamalar

50 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılama sürecinin tamamlanmasının ardından risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı. Aşılama sürecinin hızlandırılması ile birlikte gözler 50 yaş üstüne çevrildi. Bu yaş grubundaki vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi belli oldu mu? Ne zaman aşı olacağım? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 15:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL