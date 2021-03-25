Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: 2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Kritik tarih... Bekçi alımı son dakika: 2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Kritik tarih...
2021 Bekçi alımı ne zaman? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak için heyecanlı bekleyişini sürdüren binlerce aday, EGM tarafından gelecek son dakika açıklamasını takip ediyor. 2021 yılına girdiğimiz dönemde bekçi alımı için başvuru tarihi araştırmaları sürüyor. İstanbul'a yapılan 400 bekçi alım süreci devam ederken, yeni alımlar için gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, 2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Kritik tarih...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 19:36
2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyenler gelecek açıklamaları bekliyor. EGM duyurularını yakından takip ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar daha önceki ilanlarda duyurulmuştu. İşte, 2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımın ilişkin herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Duyuru yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,