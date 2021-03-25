Bekçi alımı son dakika: 2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Kritik tarih...

2021 Bekçi alımı ne zaman? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak için heyecanlı bekleyişini sürdüren binlerce aday, EGM tarafından gelecek son dakika açıklamasını takip ediyor. 2021 yılına girdiğimiz dönemde bekçi alımı için başvuru tarihi araştırmaları sürüyor. İstanbul'a yapılan 400 bekçi alım süreci devam ederken, yeni alımlar için gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, 2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Kritik tarih...