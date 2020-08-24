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Haberler Galeri Son dakika: MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...

Son dakika: MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...

MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2020 MSÜ sonuçları son dakika olarak açıklandı. MSÜ harp okulları sınav sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı. Sınavdan iyi puan alan adaylar 2020 senesi için MSÜ kontenjanını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 21:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 21:54
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Son dakika: MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...

MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik no ile sorgulanabilecek. Peki, MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...

MSÜ HARP OKULLARI SINAV SONUÇLARI YAYINLANDI

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde;

Değerli Adaylarımız;

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Son dakika: MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...

1. 2020 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) HARP OKULLARI SONUÇ İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

2. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

a. Çağrı ve kayıt işlemleri 31/08/2020-13/09/2020 (son tarih 13 Eylül 2020) tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri dahil 17:00'a kadar),

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Son dakika: MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...

b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 14-18 Eylül 2020 (son tarih 18 Eylül 2020) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

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Son dakika: MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...

4. 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2020-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve tercih yaparken PERTEM'e belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.