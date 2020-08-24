MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik no ile sorgulanabilecek. Peki, MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...