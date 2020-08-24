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Son dakika: MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? MSÜ sorgulama ekranı...
MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2020 MSÜ sonuçları son dakika olarak açıklandı. MSÜ harp okulları sınav sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı. Sınavdan iyi puan alan adaylar 2020 senesi için MSÜ kontenjanını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ Harp okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ kaç öğrenci alacak, kontenjan ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.08.2020 21:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 21:54
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