Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakikası an meselesi! Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı gündemde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamalar arka arkaya geliyor. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde okulların 21 Eylül'de yüz yüze olarak eğitime başlayacağını duyurmuştu. Açıklama sonrasında milyonlarca veli ve öğrenci 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak?Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...