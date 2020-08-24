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Haberler Galeri Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakikası an meselesi! Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakikası an meselesi! Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı gündemde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamalar arka arkaya geliyor. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde okulların 21 Eylül'de yüz yüze olarak eğitime başlayacağını duyurmuştu. Açıklama sonrasında milyonlarca veli ve öğrenci 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak?Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 19:10
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Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakikası an meselesi! Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca veli ve öğrenci yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. 2020-2021 sezonu eğitimin yenide EBA TV üzerinden mi yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime bşlayacağını açıklamıştı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakikası an meselesi! Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." dedi.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakikası an meselesi! Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakikası an meselesi! Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakikası an meselesi! Okullar 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul...

OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması hakkında yeni gelişmeleri duyurdu. Bakan Selçuk, kendisine yöneltilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt verdi ve son durumu açıkladı. Bununla beraber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da okulların açılma tarihi ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.