personel.meb.gov.tr: Özür grubu atama sonuçları sorgulama! 2020 MEB eş durumu tayin takvimi

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.