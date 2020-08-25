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Haberler Galeri personel.meb.gov.tr: Özür grubu atama sonuçları sorgulama! 2020 MEB eş durumu tayin takvimi

personel.meb.gov.tr: Özür grubu atama sonuçları sorgulama! 2020 MEB eş durumu tayin takvimi

Son dakika... Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 24 Ağustos saat 17.00'de sona ermişti. Büyük bir heyecanla atama sonuçlarını bekleyen öğretmenler, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlenmişti. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde sonuçlar erişime açıldı. Peki, özür grubu atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Öğretmenlerin eş durumu tayin sonucuna göre ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 08:54
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personel.meb.gov.tr: Özür grubu atama sonuçları sorgulama! 2020 MEB eş durumu tayin takvimi

Son dakika...Özür grubu atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Dönemi tercihlerinin sonuçları açıklandı. 2020 yılına ilişkin özre bağlı tayin tercihinde bulunan öğretmenler sonuçları araştırıyor. Peki, özür grubu atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Öğretmenlerin eş durumu tayin sonucuna göre ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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personel.meb.gov.tr: Özür grubu atama sonuçları sorgulama! 2020 MEB eş durumu tayin takvimi

2020 ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI

"2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme" sonuçları açıklandı. Öğretmenler atama sonuçlarına personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet ya da MEBBİS aracılığıyla sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

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personel.meb.gov.tr: Özür grubu atama sonuçları sorgulama! 2020 MEB eş durumu tayin takvimi

İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

İlişik kesme işlemleri ise 25 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek.

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personel.meb.gov.tr: Özür grubu atama sonuçları sorgulama! 2020 MEB eş durumu tayin takvimi

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.

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personel.meb.gov.tr: Özür grubu atama sonuçları sorgulama! 2020 MEB eş durumu tayin takvimi

Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecektir.