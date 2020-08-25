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personel.meb.gov.tr: Özür grubu atama sonuçları sorgulama! 2020 MEB eş durumu tayin takvimi
Son dakika... Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 24 Ağustos saat 17.00'de sona ermişti. Büyük bir heyecanla atama sonuçlarını bekleyen öğretmenler, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlenmişti. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde sonuçlar erişime açıldı. Peki, özür grubu atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Öğretmenlerin eş durumu tayin sonucuna göre ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 08:49Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 08:54