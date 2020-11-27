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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, kahvehaneler, restoranlar açılacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi... Son dakika: Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, kahvehaneler, restoranlar açılacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde kafe, restoran ve lokantalar online ve paket servise geçiş yapmıştı. Müşterilerin mekan içerisinde oturması yasaklanırken, gelip siparişlerini paketli şekilde alabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında başlayan yeni kısıtlamaların ne zaman sona ereceği araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, kahvehaneler, restoranlar açılacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 23:17
Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, kahvehaneler, restoranlar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kısıtlama kararı sonrasında gel al ve paket servis modeline geçiş yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda yeni tedbirlerin detayları belli oldu. İşte, mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafeler, kahvehaneler, restoranlar açılacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanl��ğının corona virüs hakkında yayınladığı genelgeye göre, saat 10.00-20.00 arası hizmet verecek AVM'lerdeki tüm restoran ve kafeler gel-al şeklinde çalışacak. Genelgede yer alan talimata göre ikinci bir emir gelene kadar kısıtlamalar bu şekliyle devam edecek. Yani kafelerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.
MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK? KAFELER, SPOR SALONLARI, BERBERLER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILIYOR? İŞTE LİSTE...
Mekanların yeniden açılmasına yönelik açıklama gelmedi. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili genelge yayınlandığına haberimize eklenecektir.
İŞTE KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLERİ;
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.