KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanl��ğının corona virüs hakkında yayınladığı genelgeye göre, saat 10.00-20.00 arası hizmet verecek AVM'lerdeki tüm restoran ve kafeler gel-al şeklinde çalışacak. Genelgede yer alan talimata göre ikinci bir emir gelene kadar kısıtlamalar bu şekliyle devam edecek. Yani kafelerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.