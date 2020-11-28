İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı yapılacak! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Bekir Pakdemirli tarafından yapılan işçi alımı açıklamasının ardından başvuruların ne zaman başlayacağı ve alımların hangi kadroya yapılacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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