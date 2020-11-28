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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı yapılacak! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı yapılacak! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Bekir Pakdemirli tarafından yapılan işçi alımı açıklamasının ardından başvuruların ne zaman başlayacağı ve alımların hangi kadroya yapılacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 09:38
Son dakika... İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 işçi alımı yapılacak. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek işçi alımında mülakat yapılmayacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alımların kurayla belirleneceğini duyurdu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvuruların hangi tarihlerde alınacağı henüz duyurulmadı. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan adaylar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/" sayfası üzerinden başvurularını yapabilecekler.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu
tarım işçisi alımı yapılacağını duyurdu. ADAYLAR KURAYLA BELİRLENECEK
Pakdemirli,
"Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartlar�� taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak." ifadesini kullandı. 11 BİN 717 PERSONEL İSTİHDAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 döneminde Bakanlık taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerini belirtti.