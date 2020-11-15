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Bebek bu halde doğdu! Görenlerin ağzı açık kaldı...

Bangladeş'te 4 milyar insanda bir görülen erken yaşlanma hastalığına yakalanan 3 günlük Patro bebek, 80 yaşında bir insanı andırıyor. Anne ve baba yine de çocuk sahibi oldukları için şükrediyor. Dünya onu 'Benjamin Button' olarak adlandırıyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 20:34
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Bebek bu halde doğdu! Görenlerin ağzı açık kaldı...

4 milyar insanda bir görülen erken yaşlanma hastalığına yakalanan 3 günlük Patro bebek, 80 yaşında bir insanı andırıyor. Anne ve baba yine de çocuk sahibi oldukları için şükrediyor. Dünya onu 'Benjamin Button' olarak adlandırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bebek bu halde doğdu! Görenlerin ağzı açık kaldı...

Uzmanlar erken yaşlanma hastalığına yakalanan bebeklerin, 13 yaşından fazla yaşamadığının söylüyor.

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Bebek bu halde doğdu! Görenlerin ağzı açık kaldı...
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Bebek bu halde doğdu! Görenlerin ağzı açık kaldı...
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Bebek bu halde doğdu! Görenlerin ağzı açık kaldı...