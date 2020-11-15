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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Bebek bu halde doğdu! Görenlerin ağzı açık kaldı... Bangladeş'te 4 milyar insanda bir görülen erken yaşlanma hastalığına yakalanan 3 günlük Patro bebek, 80 yaşında bir insanı andırıyor. Anne ve baba yine de çocuk sahibi oldukları için şükrediyor. Dünya onu 'Benjamin Button' olarak adlandırıyor. Giriş Tarihi: 15.11.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 20:34
4 milyar insanda bir görülen erken yaşlanma hastalığına yakalanan 3 günlük Patro bebek, 80 yaşında bir insanı andırıyor. Anne ve baba yine de çocuk sahibi oldukları için şükrediyor. Dünya onu 'Benjamin Button' olarak adlandırıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzmanlar erken yaşlanma hastalığına yakalanan bebeklerin, 13 yaşından fazla yaşamadığının söylüyor.