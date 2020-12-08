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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA: Mekanlar ne zaman açılıyor? Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Genelge... SON DAKİKA: Mekanlar ne zaman açılıyor? Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Genelge...
Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kısmi olarak kapatılan kafe, restoran ve lokantaların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Kafe lokanta ve restoranlar korona virüsü ile mücadele kapsamında gel al ve paket servise geçmişti. "Mekanlar ne zaman açılıyor? " sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Genelge...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 22:36
Mekanlar ne zaman açılıyor? Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşletmeciler ve vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında paket servis ve gel al sistemine geçiş yapan mekanlar için İçişleri Bakanlığı genelge yayımlamıştı.Esasen kafe ve restoranlar tam anlamıyla kapatılmadı. Kısıtlamalar kapsamında gel al ve paket servise geçildi. ahaber.com.tr olarak tüm detayları sizler için araştırdık. İşte, Mekanlar ne zaman açılıyor? Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığının corona virüs hakkında yayınladığı genelgeye göre, saat 10.00-20.00 arası hizmet verecek AVM'lerdeki tüm restoran ve kafeler gel-al şeklinde çalışacak. Genelgede yer alan talimata göre ikinci bir emir gelene kadar kısıtlamalar bu şekliyle devam edecek. Yani kafe ve lokantaların ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.
KAFELER, RESTORANLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
GENELGEYLE DETAYLAR PAYLAŞILDI
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.