SON DAKİKA: Mekanlar ne zaman açılıyor? Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Genelge...

Mekanlar ne zaman açılıyor? Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşletmeciler ve vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında paket servis ve gel al sistemine geçiş yapan mekanlar için İçişleri Bakanlığı genelge yayımlamıştı.Esasen kafe ve restoranlar tam anlamıyla kapatılmadı. Kısıtlamalar kapsamında gel al ve paket servise geçildi. ahaber.com.tr olarak tüm detayları sizler için araştırdık. İşte, Mekanlar ne zaman açılıyor? Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Genelge...