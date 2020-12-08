Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: YKS-LGS konuları nelerdir? 2020-2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konular... MEB SON DAKİKA: YKS-LGS konuları nelerdir? 2020-2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konular...
2020-2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS ve LGS sınav hazırlıklarını sürdürürken, hangi konulardan sorumlu olduğunu sorgulamayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklaması ile öğrencilerin merak ettiği sorguları cevapladı. Konu ile merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, YKS-LGS konuları nelerdir? 2020-2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konular...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 21:57
YKS-LGS konuları nelerdir? 2020-2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika açıklaması ile merak edilenleri cevapladı. Pandemi döneminde YKS ve LGS sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, sınavda sorumlu olunacak konularda sorgulanıyordu. Yeni yıla girmemizi kısa süre kala bakanlıktan beklenen açıklama geldi. İşte, YKS-LGS konuları nelerdir? 2020-2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konular...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB'DEN YKS KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir." 2021 YKS TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 2021 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Bu nedenle önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek YKS'nin başvuru ve sınav tarihi de henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlarda olduğu gibi 2021 yılı YKS oturumlarının da haziran ayı gibi gerçekleştirilmesi bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)