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Haberler Galeri Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?

Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?

Son dakika... Mekanlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanında bazı mekanların kapanmasına karar verildi. Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ve restoranların ne zaman açılacağı sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?

Giriş Tarihi: 06.12.2020 22:47 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 23:02
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Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?

Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başta işletmeciler olmak üzere vatandaşlar mekanların açılacağı tarihi merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında yeni kısıtlamaların detayları belli oldu. Geçtiğimiz dönemde uygulanan kısıtlamalar 1 Haziran tarihinde normalleşme süreci ile yeniden açılmıştı. İşte, mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?

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Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?

MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK? KAFELER, BERBERLER, LOKANTALAR...

Kabine toplantısı sonrasında yeni kısıtlamalar yurt genelinde başladı. İşletmeciler ve vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor.

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Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?

KAFELER, RESTORANLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

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Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?

RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, kafe ve lokantaların durumuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.