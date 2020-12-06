HaberlerGaleriSon dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
Son dakika... Mekanlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanında bazı mekanların kapanmasına karar verildi. Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ve restoranların ne zaman açılacağı sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
Giriş Tarihi: 06.12.2020 22:47Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 23:02
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
15
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
2
15
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
3
15
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
4
15
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?
5
15
Son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, berberler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılıyor?