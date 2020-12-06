Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında açıklana yeni koronavirüs tedbir kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ederken saatler ve genelge detayları da bu kapsamda önem kazanıyor. Hafta içi ve sonu uygulanan sokağa çıkma yasak saatleri merak ediliyor. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor mu?