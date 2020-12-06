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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor mu? Sokağa çıkma saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor mu?
Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı için kısıtlama detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda sokağa çıkma kısıtlamaları vatandaşlarla ile paylaşıldı. 4 Aralık Cuma günü başlayan kısıtlama hafta sonu tüm günü kapsayacak şekilde uygulandı. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor mu?
Giriş Tarihi: 06.12.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 22:21
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında açıklana yeni koronavirüs tedbir kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ederken saatler ve genelge detayları da bu kapsamda önem kazanıyor. Hafta içi ve sonu uygulanan sokağa çıkma yasak saatleri merak ediliyor. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BİTECEK? HAFTA İÇİ – HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
İlk olarak 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı detayları araştırılmaya başlandı. Hafta içi belirlenen saatlerde, hafta sonu ise tüm günü kapsayacak şekilde uygulanan kısıtlamanın hafta sonu kısmının bitmesine az bir zaman kala sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılıyor
GENELGEYLE DETAYLAR PAYLAŞILDI
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.
Genelgede, şu ifadelere yer verildi:"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.