AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

AÖF sınav tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Herhangi bir sebepten dolayı üniversite eğitimini dışardan sürdürenler AÖF sınav takvimini sorguluyor. ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları hala devam ediyor. Pandemi nedeniyle sınavların nasıl olacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?