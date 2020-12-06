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Haberler Galeri AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

AÖF sınav tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Herhangi bir sebepten dolayı üniversite eğitimini dışardan sürdürenler AÖF sınav takvimini sorguluyor. ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları hala devam ediyor. Pandemi nedeniyle sınavların nasıl olacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

Giriş Tarihi: 06.12.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 23:22
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AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?
AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav açıklaması üniversiteler tarafından açıklandı. 12-13 Aralık tarihinde olacak sınavlar için açıklamaları İstanbul, Anadolu ve Atatürk Üniversitesi'nin resmi hesapları üzerinden sorgulayabilir. İşte, AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?
AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ!

2020-2021 eğitim öğretim yılında AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. İktisat ve İşletme Fakültesinde eğitimlerini sürdüren adaylar için ara sınavlar 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlar salgın sebebiyle çevrimiçi(online) olarak gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi vize sınavına katılmak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi sınav sistemine esinav.anadolu.edu.tr adresinden giriş yapabilir.

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AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?
AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

2020-2021 güz dönemi AÖF vize sınavları 12-13-14 Aralık 2020 ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek. (çevrimiçi)

2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?
AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

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AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?
AÖF SON DAKİKA: AÖF sınav tarihi açıklandı mı? 2020-2021 AÖF sınavları online, uzaktan mı olacak?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ!

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yeni yapılan duyuruya göre güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar ara sınavlara 21 Kasım saat 06.00'dan itibaren katılım gösterebilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı AUZEF ara sınavları 29 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar AUZEF online sınav sistemine esinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yapabilirler. İşte 2020-2021 AUZEF sınav takvimi;