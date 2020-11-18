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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Mekanlar kapandı mı? Spor salonları, internet kafeler, halı sahalar kapanacak mı? İşte kapanacak yerlerin listesi... Son dakika: Mekanlar kapandı mı? Spor salonları, internet kafeler, halı sahalar kapanacak mı? İşte kapanacak yerlerin listesi...
Spor salonları, internet kafeler, halı sahalar kapanacak mı? Sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kısıtlama ve yasak kararları açıklandı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında görüşmeden çıkan kararları kamuoyuna duyurdu. Bir çok mekan ve sokağa çıkma hakkında verilen kısıtlama kararları son dakika olarak paylaşıldı. Vatandaşlar kapanan mekanların listesini araştırmaya başladı. Mekanlar kapandı mı? Spor salonları, internet kafeler, halı sahalar kapanacak mı? İşte kapanacak yerlerin listesi...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 15:44
Mekanlar kapandı mı? Spor salonları, internet kafeler, halı sahalar kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyordu. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyordu. Başkan Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanların kapanmasına yönelik kararları duyurdu. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman başlayacağını merak ederken, diğer yanda da kapalı olacak mekanlar sorgulanıyordu. İşte, mekanlar kapandı mı? Spor salonları, internet kafeler, halı sahalar kapanacak mı? İşte kapanacak yerlerin listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?
Coronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte spor salonları kapanış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Fitness, pilates, yoga ve spor salonlarına üyeliği olan vatandaşlar spor salonları kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını açıkladı.
SPOR SALONLARI KAPANACAK MI? KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SPOR SALONLARI KAPANDI MI?
İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleri için genelgeyi yayınladı.
Alınan karara göre, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer önlemleri de sıraladı.
İSMEK KURSLARI, SPOR SALONLARI, KÜLTÜR MERKEZLERİ KAPANIYOR...
- Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.
- Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.
- Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.
- Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.
- İBB'ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.
Hükümetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir."