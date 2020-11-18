İSMEK KURSLARI, SPOR SALONLARI, KÜLTÜR MERKEZLERİ KAPANIYOR...

- Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

- Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

- Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.