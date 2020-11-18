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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Perşembe, Cuma günü sokağa çıkma yasağı geldi mi? Hangi günler... Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Perşembe, Cuma günü sokağa çıkma yasağı geldi mi? Hangi günler...
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında ortaya çıkan yasakların detayları merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yapılan açıklama milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Sokağa çıkma yasağının hangi günler için geçerli olduğu sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Perşembe, Cuma günü sokağa çıkma yasağı geldi mi? İşte saatler...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 16:20
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Perşembe, Cuma günü sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının hangi günler için geçerli olduğunu sorgulamaya başladı. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hafta sonu saat 10:00 ile 20:00 saatleri arası dışında uygulanacak yasak açıklaması sonrasında hafta içi yasak uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Perşembe, Cuma günü sokağa çıkma yasağı geldi mi? Hangi günler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bir süredir yeniden devreye sokulacağı konuşulan sokağa çıkma yasağı uygulaması kesinleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." Açıklaması ardından bir araya gelen Cumhurbaşkanı Kabinesi, başta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmak üzere yeni tedbirler aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOVİD-19'A İLİŞKİN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları paylaştı.
Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Kıraathanelerimizin faaliyetlerini bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Şehirlerimizin, ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Kamu ve özel sektör iş yerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak, inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."