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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. En çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamanın hangi gün başlayacağı oldu. Peki, 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte kısıtlamanın detayları... Giriş Tarihi: 18.11.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 14:02
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve bitecek? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında artış görülmesi ile birlikte yutt genelinde bir takım önlemler alındı. Daha önce 65 yaş üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kabine toplantısında alınan kararın ardından hafta sonları belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? 21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 KASIM CUMA GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları uygulanacak.
21-22 KASIM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
18 KASIM KORONA GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.