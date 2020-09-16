Son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'da toplandı. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunacak. Peki, mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları, düğün salonları kapanıyor mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 16.09.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 17:07
Son dakika... Mekanlar kapanıyor mu? Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından bu yana hummalı çalışma yürütülüyor. Haziran ayına kadar bazı mekanlar tedbir amaçlı kapatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte mekanlar yeniden faaliyete başladı. Restoran, kafe, berber gibi işletmesi bulunan vatandaşlar, vaka sayılarında görülen artış nedeniyle mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağını araştırıyor. Peki, mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEKANLAR KAPANACAK MI?
Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları ve düğün salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00 gibi basın toplantısı düzenleyecek. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KORONAVİRÜS AŞISINDA TARİHİ GÜN! TÜRKİYE'DE İLK DENEME YAPILDI
Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.
Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.
Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Salgında her gün vaka rekoru kırılıyor. Birçok ülke ikinci dalga ve ikinci piklerle boğuşuyor. Salgında ölü sayısı 1 milyonu aşarken, dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük olay olarak kayıtlara geçti.
Covid-19'u durdurmak için tüm ülkeler seferber olmuş durumda. Bilim insanları farklı laboratuvarlarda aynı amaç uğruna ter döküyor. Birçok aşı üzerinde çalışılıyor. Türkiye de, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.
ÇİN'DE ÜRETİLEN AŞI TÜRKİYE'DE İLK KEZ DENENECEK
Vaka sayılarının arttığı günlerde umut veren bir haber daha geldi. Çin'de üretilen aşı Türkiye'de de bugün itibarıyla denenmeye başlanacak. Aşının ilk dozu bugün 1300'e yakın sağlık personelinde denendi. Sağlık personelleri verdikleri mücadeledeki kahramanlıklarını, aşıya gönüllü talip olarak da gösterdi.