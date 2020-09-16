Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

Grip aşısı ne kadar, kaç para? Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler için grip aşısı uzmanlar tarafından önerilirken, bazı uzmanlar ise grip ve zatürre aşısının corona virüsten koruduğuna dair bilimsel bir dayanak olmadığını belirtiyor. Talebin fazla olması nedeniyle aşının ülkeye giriş tarihinin uzayabileceği ifade ediliyor. Peki, Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 16:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL