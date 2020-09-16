16 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

Grip aşısı ne kadar, kaç para? Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler için grip aşısı uzmanlar tarafından önerilirken, bazı uzmanlar ise grip ve zatürre aşısının corona virüsten koruduğuna dair bilimsel bir dayanak olmadığını belirtiyor. Talebin fazla olması nedeniyle aşının ülkeye giriş tarihinin uzayabileceği ifade ediliyor. Peki, Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 16:24
  • 1
  • 7
Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın hastalıkların önüne geçmek için aşı önerilen durum oluyor. Aşının yapılması için en uygun aylar ise, ekim, kasım ve aralık aylarıdır. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir. Peki, Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Grip aşısı fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki grip aşısı fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için belirsiz.

  • 3
  • 7
Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

GRİP AŞISI NEREDE YAPTIRILIR?

Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor.

GRİP AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Grip aşısı sonrası yüzde 15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

  • 4
  • 7
Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir. Ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler görülürse aşıdan 6-12 saat sonra başlar ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir. Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

  • 5
  • 7
Grip aşısı ne kadar, kaç para? Grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu? İşte 2020 fiyat listesi...

GRİP AŞISI ETKİLERİ NELERDİR?

Grip aşıları, aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra vücutta antikorların gelişmesine neden olur. Bu antikorlar, aşının yapılmasında kullanılan virüsler ile enfeksiyona karşı koruma sağlar.