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Rum lider Anastasiadis’den skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
Türkiye'nin dün Lozan Antlaşmasına vurgu yaptığı NAVTEX ilanından sonra flaş gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmesinden sonra açıklama yapan Anastasiadis Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yasa dışı olarak nitelendirerek Türkiye'nin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 16.09.2020 17:02Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 17:10
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Rum lider Anastasiadis’den skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
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Rum lider Anastasiadis’den skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
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Rum lider Anastasiadis’den skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
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Rum lider Anastasiadis’den skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
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Rum lider Anastasiadis’den skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek