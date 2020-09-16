Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek

Sakız Adası'ndan deniz atışı yapılacağını duyuran Yunanistan'a, Türkiye karşı NAVTEX ile suçüstü yaptı. Ankara bu adımla Atina'nın Lozan'ı ihlal ettiğini hem kayda geçirdi, hem de dünyaya duyurdu. Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili Türkiye, ilk defa Lozan Antlaşması'nda belirlenmiş adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili Navtex yayınladı. Yeni Navtex, Çeşme'nin karşısındaki Sakız Adası'na yönelik oldu.