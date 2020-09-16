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Haberler Galeri Rum lider Anastasiadis’den skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek

Rum lider Anastasiadis’den skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek

Türkiye'nin dün Lozan Antlaşmasına vurgu yaptığı NAVTEX ilanından sonra flaş gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmesinden sonra açıklama yapan Anastasiadis Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yasa dışı olarak nitelendirerek Türkiye'nin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 17:10
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Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek

Türkiye dün yeni bir NAVTEX yayınladı. "Sakız Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayriaskeri statüsü ihlal edilmiştir" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek

BU NE ANLAMA GELİYOR?

NAVTEX herhangi bir sismik geminin faaliyeti hakkında değildi. Lozan'a göre silahsız olmaları gereken Ege adalarıyla ilgiliydi. Peki bu ne anlama geliyor?

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Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek

Güvenlik kaynaklarına göre Yunanistan Lozan'a rağmen Ege adalarını silahlandırıyor. Sakız da bu adalardan biri. Yunanistan, Sakız'dan deniz atışı yapacağını duyurmuştu. Bu Lozan'ı ihlalin itirafıydı. Ustaca bir manevra yapan Türkiye karşı NAVTEX'le bunu kayıt altına aldı ve dünyaya göstermiş oldu.

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Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek

En son Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme getirdi. "Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece gerginlik bitmez" dedi. Yunan kıta sahanlığını Akdeniz'in ortasına kadar indiren harita, Türkiye'yi kıyı şeridine hapsediyor. Haritayı Türkiye de AB de tanımıyor.

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Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek
Rum lider Anastasiadis’den  skandal Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltecek

Sakız Adası'ndan deniz atışı yapılacağını duyuran Yunanistan'a, Türkiye karşı NAVTEX ile suçüstü yaptı. Ankara bu adımla Atina'nın Lozan'ı ihlal ettiğini hem kayda geçirdi, hem de dünyaya duyurdu. Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili Türkiye, ilk defa Lozan Antlaşması'nda belirlenmiş adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili Navtex yayınladı. Yeni Navtex, Çeşme'nin karşısındaki Sakız Adası'na yönelik oldu.