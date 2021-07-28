Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Vaka sayılarının 20 bin sınırlarına dayanması sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?