HaberlerGaleriSon dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Mekanlar hakkında alınacak kararlarda yakından takip edilen unsurlar arasında yer alıyor. İşte, mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?