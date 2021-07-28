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Haberler Galeri Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Mekanlar hakkında alınacak kararlarda yakından takip edilen unsurlar arasında yer alıyor. İşte, mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 18:18
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Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Vaka sayılarının 20 bin sınırlarına dayanması sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

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Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

MEKANLAR 15 AĞUSTOS'TA KAPANACAK MI?

Mekanların yeniden kapanacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Resmi makamlar tarafından açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

"ZORA SOKMAYALIM"

Koca şunları söyledi: llerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız.

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Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

İŞTE VAKA SAYISI EN FAZLA ARTAN İLLER!

Koca ayrıca "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." diye ekledi.

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Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.