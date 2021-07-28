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Haberler Galeri AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...

AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...

AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının açıklanmasının ardından, gözler telafi sınavı gelecek tarih açıklamalarına çevildi. AÖL 4. dönem sınav tarihleri için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 17:06
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AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...

AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL telafi sınavı tarihleri belli oldu. İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim 1. dönem sınavlarına katılamayan öğrenciler tarihleri merak ediyor. İşte, AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.

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AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...

AÖL TELAFİ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

AÖL telafi sınavına, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan online sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecek.

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AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...

TELAFİ SINAVI KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

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AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.