AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...

AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL telafi sınavı tarihleri belli oldu. İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim 1. dönem sınavlarına katılamayan öğrenciler tarihleri merak ediyor. İşte, AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak?