28 Temmuz 2021, Çarşamba
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AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...
AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının açıklanmasının ardından, gözler telafi sınavı gelecek tarih açıklamalarına çevildi. AÖL 4. dönem sınav tarihleri için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...
Giriş Tarihi: 28.07.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 17:06
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