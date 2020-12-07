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Haberler Galeri Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi

Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi

Son dakika haberleri... Mehmetçik terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Operasyonda 42 çeşit çap ve ebatlarda sığınak, 1 mağara, 4 depo, 14 avcı boy çukuru imha edildi.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 21:45
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Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi

Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nda çok sayıda El Yapımı Patlayıcı (EYP), silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu kapsamında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce köylerinde tespit edilen sığınak, mağara, depo ve avcı boy çukurlarında çok sayıda mühimmat, EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

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Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bölücü terör örgütünün (BTÖ) kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Bitlis-Merkez-Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde Yıldırım-16 Sehi Ormanları büyük çaplı operasyon başlatılmış, operasyon kapsamında 4-6 Aralık 2020 tarihleri arasında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce köyleri kırsalında 1 adet Doçka (KPVT) 12,7 mm uçaksavar silahı, 5 adet Kaleşnikof 7,62 mm piyade tüfeği, 2 adet Bixi 7,62 mm makinalı tüfek, 2 adet G-3 piyade tüfeği silahı...

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Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi

...13 adet anti tank roketatar mühimmatı, 20 adet anti personel roketatar mühimmatı, 33 adet roketatar sevk fişeği, 18 adet el bombası, 23 adet el bombası tapası, 10 adet EYP, 1 adet tuzaklanmış M-16 piyade tüfeği gövdesi...

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Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi

...2 adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet lav silahı, 1 adet av tüfeği, 1 adet Doçka silahına ait ayaklık ve sehbası, 17 adet çeşitli silahlara ait şarjör, 19 bin 296 adet 7,62 mm Bixi fişeği, 14 bin 330 adet 7,62 mm Kaleşnikof fişeği, 3 bin 945 adet 5,56 mm fişek, 291 adet 12,7 mm uçaksavar fişeği, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 adet bomba atar mermisi...