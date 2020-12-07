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Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
Son dakika haberleri... Mehmetçik terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Operasyonda 42 çeşit çap ve ebatlarda sığınak, 1 mağara, 4 depo, 14 avcı boy çukuru imha edildi.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 21:45
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Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
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Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
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- 12
Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
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- 12
Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi
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- 12
Son dakika: Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi! 42 sığınak imha edildi