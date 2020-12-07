Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu kapsamında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce köylerinde tespit edilen sığınak, mağara, depo ve avcı boy çukurlarında çok sayıda mühimmat, EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.